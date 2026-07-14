Kocaeli'de bazı sahillerde denize girmek yasaklandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün Kovanağzı, Kerpe, Miço ve Seyrek plajları hariç tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama olmayan bölgelerde, duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri istendi.