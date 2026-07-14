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Kocaeli'de bazı sahillerde denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Haber Merkezi
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Kocaeli'de bazı sahillerde denize girmek yasaklandı
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün Kovanağzı, Kerpe, Miço ve Seyrek plajları hariç tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama olmayan bölgelerde, duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girmeleri istendi.

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