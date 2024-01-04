Kocaeli'de bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü

Abdi İpekçi Mahallesi 1542/1 Sokak'ta Ş.K. ile eski eşi olduğu öğrenilen Tülay D. (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Ş.K, tabancayla Tülay D'yi boynundan yaraladı. Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tülay D, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.