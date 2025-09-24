  1. Ekonomim
  Kocaeli'de çalıştığı ofiste tartıştığı amirinin üzerine kaynar su döken kadın çalışan gözaltına alındı
Kocaeli'de çalıştığı ofiste tartıştığı amirinin üzerine kaynar su döken kadın çalışan gözaltına alındı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı iddiasıyla görüşmeye gittiği amirinin üzerine sıcak su döken kadın gözaltına alındı.

Kocaeli’de çalıştığı ofiste tartıştığı amirinin üzerine kaynar su döken kadın çalışan gözaltına alındı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı iddiasıyla görüşmeye gittiği amirinin üzerine sıcak su döken kadın gözaltına alındı.

Bir işletmede çalışan E.A, sebepsiz yere işine son verildiğini öne sürerek, görüşmek üzere amirinin ofisine gitti.

Burada yaşanan tartışmanın ardından elektrikli su ısıtıcıyla yanında getirdiği kaynar suyu amirinin üzerine döken E.A, ardından ofisten ayrıldı.

Olay anında cep telefonuyla kayıt alarak, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kadın, gözaltına alındı.

