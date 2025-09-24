Kocaeli’de çalıştığı ofiste tartıştığı amirinin üzerine kaynar su döken kadın çalışan tutuklandı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı iddiasıyla görüşmeye gittiği amirinin üzerine sıcak su döken kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Evrim A., "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı iddiasıyla görüşmeye gittiği amirinin üzerine sıcak su döken kadın gözaltına alındı.
Bir işletmede çalışan Evrim.A, sebepsiz yere işine son verildiğini öne sürerek, görüşmek üzere amirinin ofisine gitti.
Burada yaşanan tartışmanın ardından elektrikli su ısıtıcıyla yanında getirdiği kaynar suyu amirinin üzerine döken Evrim.A, ardından ofisten ayrıldı.
Olay anında cep telefonuyla kayıt alarak, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kadın, gözaltına alındı.
Cezaevine gönderildi
Evrim A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Evrim A., "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.