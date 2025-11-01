  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kocaeli'de çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları başladı
Takip Et

Kocaeli'de çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları başladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazını kaldırma çalışmaları başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kocaeli'de çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları başladı
Takip Et

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında yapılan ön incelemeler tamamlandı.

Gebze Belediyesi ekipleri, enkazın kaldırılması için çalışma başlattı.

Enkaz alanına gelen ekskavatör, molozları hafriyat kamyonuna yüklerken bir tankerden de toz oluşmaması için sulama yapılıyor.

Binanın yol seviyesine kadar olan kısmı kaldırılacak, daha sonra bilirkişi heyetince binanın temel kısmında inceleme gerçekleştirilecek.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.

Gündem
Ağıralioğlu: Öcalan'a umut hakkından bahsediyorsunuz. Biz sizi unutma hakkımızı kullanacağız
Ağıralioğlu: Öcalan'a umut hakkından bahsediyorsunuz. Biz sizi unutma hakkımızı kullanacağız
Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği ne zaman, hangi tarihte takılacak?
Zorunlu kış lastiği uygulamasında süre uzatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü
Cumhurbaşkanlığı atama kararları 1 Kasım 2025: Atama ve görevden alma Resmi Gazete
Cumhurbaşkanlığı atama kararları 1 Kasım 2025: Atama ve görevden alma Resmi Gazete
Ailesinden 2 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı, savunması 'pes' dedirtti: 'Hatırlamıyorum'
Ailesinden 2 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı, savunması 'pes' dedirtti: 'Hatırlamıyorum'
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den kritik uyarı: Sıngırdı'daki son depremde ağır hasarlı binalar oluştu; boşaltılmalı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Sıngırdı'daki son depremde ağır hasarlı binalar oluştu; boşaltılmalı