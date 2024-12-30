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Kocaeli'de doğalgaz patlaması! Saniye saniye kaydedildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 28 Aralık'ta gerçekleşen doğal gaz patlamasına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Patlamada 13 kişi yaralanırken, binada ciddi hasar meydana geldi.

Haber Merkezi
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Kocaeli'de doğalgaz patlaması! Saniye saniye kaydedildi
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Patlama, 28 Aralık Cumartesi günü akşam saat 19.15 sıralarında Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamanın şiddeti görülüyor

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, yaralanan 13 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Binada ağır hasara sebep olan patlama anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamanın şiddetiyle alevlerin yükseldiği görülüyor.

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