Kocaeli'de fabrika patlamasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, parfüm fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sekiz şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

İş yeri sahibi K.O. ve yöneticilerden oluşan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ne oldu?

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, parfüm ürünlerinin depolanması ve imalatının yapıldığı bir binada çıkan yangında altı kişi hayatını kaybetti. Olayda yedi kişi ise yaralandı.

Tümü kadın ve kız çocuklarından oluşan işçilerin ikisi 18 yaşının altında.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken aralarında işyeri sahibinin de bulunduğu üç şüpheli dün gözaltına alınmıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü dahil yedi kamu görevlisinin açığa alındığı duyuruldu.

Çeşitli sendikalar ve meslek odaları yaptıkları açıklamalarda olayı "iş cinayeti" olarak tanımladı ve tüm sorumluların yargılanması gerektiğini savundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), "işyerinin izinsiz ve önlemler alınmadan faaliyet gösterdiğini, sorunlar ile ilgili yurttaşların şikayetlerine rağmen faaliyetin devam ettiğini" öne sürdü.

Olayla ilgili iki başmüfettiş ve bir müfettiş görevlendirildiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Kusuru ve ihmali olanların hesap vermesi için de Bakanlık olarak da ben de takipçisi olacağız" diye konuştu.