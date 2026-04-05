  Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi hayatını kaybetti
Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada yüksekten düşerek yaralanan 4 işçiden 3'ü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi hayatını kaybetti
İlçede çelik ve sac üretimi yapan bir fabrikada 4 işçi, çalıştıkları sırada dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Tamer A, Resul K. ve İsmail M. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

