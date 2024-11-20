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Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
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Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı
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Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisindeki buhar kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, patlama sırasında 1 işçinin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan 1 işçi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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