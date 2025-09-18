Kocaeli’de kargo gemisi karaya oturdu

  1. Ekonomim
Kocaeli'de Kandıra ilçesi Pembe Kayalıklar mevkiinde Tanzanya bayraklı RAPİD isimli ticari gemi sabah saatlerinde karaya oturdu. Ekipler mürettabatı kurtarmak ve tahliyesini sağlamak için çalışma yapıyor.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan turistik bölge Pembe Kayalıklar mevkiinde bu sabah saatlerinde kargo gemisi karaya oturdu.

“RAPİD” isimli ticari gemi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kıyıya çok yakın seyir halindeyken kayalıklara çarparak karaya oturdu.

Ekipler kurtarma protokolünü uyguluyor

Edinilen bilgiye göre, "RAPİD" isimli ticari gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle kıyıya çok yakın seyir halindeyken kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle gemi karaya oturdu. Yaklaşık 81 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan geminin Tanzanya bayraklı olduğu ve Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’na gitmek üzere seyrettiği öğrenildi. Olayın ardından bölgeye sahil güvenlik ve ilgili ekipler sevk edildi.

