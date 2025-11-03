  1. Ekonomim
  Kocaeli'de kolonları çatlayan bir bina daha boşaltıldı
Kocaeli'de kolonları çatlayan bir bina daha boşaltıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kolonlarında çatlaklar tespit edilen bir bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kocaeli'de kolonları çatlayan bir bina daha boşaltıldı
Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'taki 3 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, kolonlarda çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi. Kocaeli'de kolonları çatlayan bir bina daha boşaltıldı - Resim : 1Bunun üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekipler, binanın kolonlarında inceleme yapıyor.

Ne olmuştu?

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Mevlana Mahallesi'nde 29 Ekim'de 7 katlı bina yıkılmış, binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise sağ kurtarılmıştı. Bölgede tedbir amaçlı 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birim boşaltılmıştı. Uzman ekiplerin Gebze'deki çalışmaları da sürüyor.

