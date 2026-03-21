Kocaeli’de Nevruz kutlamalarında sekiz kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Nevruz kutlamalarında bir grup ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Polisin müdahale ettiği gruptaki sekiz kişi gözaltına alındı.

Darıca Millet Bahçesi’nde öğle saatlerinde Nevruz kutlamaları için program düzenlendi. Bazı katılımcılar, görevliler ile tartışma yaşadı. Tartışma büyüyünce polis ekipleri gruba biber gazıyla müdahale etti. Polis ekipleri, sekiz kişiyi gözaltına aldı.