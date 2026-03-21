  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kocaeli’de Nevruz kutlamalarında sekiz kişi gözaltına alındı
Takip Et

Kocaeli Darıca'da Nevruz kutlamalarında katılımcılar ile görevliler arasında çıkan tartışma büyüdü. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olayda sekiz kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kocaeli'de Nevruz kutlamalarında sekiz kişi gözaltına alındı
Takip Et

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Nevruz kutlamalarında bir grup ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Polisin müdahale ettiği gruptaki sekiz kişi gözaltına alındı.

Darıca Millet Bahçesi’nde öğle saatlerinde Nevruz kutlamaları için program düzenlendi. Bazı katılımcılar, görevliler ile tartışma yaşadı. Tartışma büyüyünce polis ekipleri gruba biber gazıyla müdahale etti. Polis ekipleri, sekiz kişiyi gözaltına aldı.

