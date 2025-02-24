  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kocaeli'de rehine krizi! 1 kişi silahla vuruldu
Takip Et

Kocaeli'de rehine krizi! 1 kişi silahla vuruldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir restoranda rehin alınma olayı yaşandı. 1 kişinin silahla vurulduğu öğrenildi. Ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kocaeli'de rehine krizi! 1 kişi silahla vuruldu
Takip Et

Olay, Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi’ndeki bir restoranda meydana geldi.

Ekipler geniş güvenlik önlemi aldı

Restoranda rehine krizi devam ederken, içerideki 1 kişinin silahla vurulduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki restorana girerek, içerde bulunanları rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Rehine krizi sürerken, içerideki 1 kişinin silahla vurulduğu öğrenildi.

Ayrıntılar Geliyor...

Tamer Karadağlı'dan Gezi Parkı açıklaması: 'Gittim ama konunun ağaç olmadığını gördüm'Tamer Karadağlı'dan Gezi Parkı açıklaması: 'Gittim ama konunun ağaç olmadığını gördüm'Gündem

 

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli olduGalatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli olduSpor

 

Gündem
Bir devrin sonu: 153 yıllık Özel Sen Jorj hastanesi kapatıldı
Bir devrin sonu: 153 yıllık Özel Sen Jorj hastanesi kapatıldı
Tamer Karadağlı'dan Gezi Parkı açıklaması: 'Gittim ama konunun ağaç olmadığını gördüm'
Tamer Karadağlı'dan Gezi Parkı açıklaması: 'Gittim ama konunun ağaç olmadığını gördüm'
Türkiye’de online alışveriş harcamaları dört yılda 10 kat arttı
Türkiye’de online alışveriş harcamaları dört yılda 10 kat arttı
İstanbul'da bazı yollar derbi nedeniyle trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar derbi nedeniyle trafiğe kapatılacak
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'e tahliye kararı
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'e tahliye kararı
İmralı heyeti birkaç gün içinde Öcalan ile üçüncü kez görüşmek için başvuracak
İmralı heyeti birkaç gün içinde Öcalan ile üçüncü kez görüşmek için başvuracak