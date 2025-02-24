Kocaeli'de rehine krizi! 1 kişi silahla vuruldu

Olay, Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi’ndeki bir restoranda meydana geldi.

Ekipler geniş güvenlik önlemi aldı

Restoranda rehine krizi devam ederken, içerideki 1 kişinin silahla vurulduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki restorana girerek, içerde bulunanları rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Rehine krizi sürerken, içerideki 1 kişinin silahla vurulduğu öğrenildi.

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