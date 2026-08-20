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Kocaeli'de sahilde 2'si kadın 3 cansız bedeni bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde hareketsiz duran 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Haber Merkezi
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Kocaeli'de sahilde 2'si kadın 3 cansız bedeni bulundu
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Cevher Dudayev Parkı mevkisindeki sahilde hareketsiz halde duran bedenleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde 2'si kadın olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cesetler, otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.