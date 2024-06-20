  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kocaeli'de sanayi sitesinde yangın çıktı
Takip Et

Kocaeli'de sanayi sitesinde yangın çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinin kullanılmayan deposunun bahçesinde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kocaeli'de sanayi sitesinde yangın çıktı
Takip Et

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sanayi sitesinin kullanılmayan deposunun bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı

Yangın, Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan Trakya Sanayi'nin kullanılmayan deposunun bahçesinde çıktı. Yangının çıkış sebebi bilinmezken yoğun durmanı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana Aladağ'da anız yakımı sonrası ormanda yangın çıktıAdana Aladağ'da anız yakımı sonrası ormanda yangın çıktıGündem

 

Elazığ'da yangın: Saatlerdir kontrol altına alınmaya çalışılıyorElazığ'da yangın: Saatlerdir kontrol altına alınmaya çalışılıyorGündem

 