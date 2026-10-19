Kocaeli’de sel faciası: Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Kadılla Mahallesi’nde sel sularına kapılarak sürüklenen araçtaki 3 kişiden biri kendi imkânlarıyla kurtulurken, diğer 2 kişi kaybolmuştu.

Kayıp iki kişiyi bulmak için Kocaeli ve İstanbul Pendik jandarma ekipleri, itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve su altı arama ekipleri tarafından Pendik Göçbeyli köyü çevresinde arama çalışmaları başlatılmış; arama kurtarma faaliyetlerinin ardından öğle saatlerinde Fatih Demirtaş'ın (32) cansız bedenine ulaşılmıştı.

AFAD, jandarma komando ekipleri, itfaiye ve su altı arama kurtarma timlerinin dün gündüz saatlerinden beri yürüttüğü çalışmaların ardından selde kaybolan Doğan Arslan'ın cansız bedeni, sabah saatlerinde Pendik Göçbeyli Köyü'nde dere kenarına yakın bölgede bulundu.