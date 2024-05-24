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Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde 252 sikke ve objeler ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 252 sikke, 5 yüzük, 1 mühür ve 2 kolye ucu ele geçirildi.

Haber Merkezi
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Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde 252 sikke ve objeler ele geçirildi
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Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışması kapsamında Eskihisar Mahallesi'nde bir araç durduruldu.

Araçtaki aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 252 sikke, 5 yüzük, 1 mühür ve 2 kolye ucu bulundu.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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