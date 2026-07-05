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Kocaeli'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 28 zanlı yakalandı

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirilirken, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Merkezi
AA
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Kocaeli'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 28 zanlı yakalandı
Fotoğraf: Arşiv
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütleri faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 28 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tüfek, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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