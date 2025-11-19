  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kocaeli'de üretim tesisinde yangın çıktı: Ekipler olay yerinde
Takip Et

Kocaeli'de üretim tesisinde yangın çıktı: Ekipler olay yerinde

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde mutfak ve banyo tezgahı üretimi yapılan bir tesiste yangın çıktı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kocaeli'de üretim tesisinde yangın çıktı: Ekipler olay yerinde
Takip Et

Şekerpınar Mahallesi Meltem Sokak’taki mutfak ve banyo tezgahları üretimi yapılan tesiste saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi alıyor. Çalışmalar devam ediyor.

Maydonoz Döner soruşturmasında istenen cezalar belli olduMaydonoz Döner soruşturmasında istenen cezalar belli olduGündem

 

İskoçya, 28 yıl sonra Dünya Kupası’ndaİskoçya, 28 yıl sonra Dünya Kupası’ndaSpor

 

Gündem
Böcek ailesinin otelde kilitli kaldıkları ortaya çıktı
Böcek ailesinin otelde kilitli kaldıkları ortaya çıktı
Komisyondan İmralı kararı çıkacak mı?
Komisyondan İmralı kararı çıkacak mı?
AK Parti'den teşkilat değerlendirme toplantısı: Yol haritamızı netleştirdik
AK Parti'den teşkilat değerlendirme toplantısı: Yol haritamızı netleştirdik
Böcek ailesi soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı yükseldi
Böcek ailesi soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı yükseldi
Erdoğan'dan Köksal Toptan'a ziyaret
Erdoğan'dan Köksal Toptan'a ziyaret
Meclis'te “suça sürüklenen çocuklar” için araştırma komisyonu kuruldu
Meclis'te “suça sürüklenen çocuklar” için araştırma komisyonu kuruldu