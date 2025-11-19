Kocaeli'de üretim tesisinde yangın çıktı: Ekipler olay yerinde

Şekerpınar Mahallesi Meltem Sokak’taki mutfak ve banyo tezgahları üretimi yapılan tesiste saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi alıyor. Çalışmalar devam ediyor.