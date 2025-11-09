Kocaeli'de yangında hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri tamamlandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin otopsi işlemleri İstanbul'da yapıldı. 6 kişinin naaşı, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketlerine götürüldü.
Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri, yakınlarından DNA örneği alınarak tespit edildi.
Polis ekipleri Adli Tıp Kurumu önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, ölenlerin yakınları da kurumun dışarısında otopsinin tamamlanmasını bekledi.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 kişinin cenazesi defin işlemleri için tekrar Kocaeli'ne götürüldü.