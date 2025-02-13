Kocaeli'de zincirleme kaza: Çok sayıda kişi yaralandı
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 3 servis minibüsü ve tankerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Söz konusu kazada 12 kişi yaralandı.
Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, 3 servis minibüsü ile bir tankerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 12 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
"Yaralıların hayati tehlikesi yok"
Ekiplerin çalışmaları sonucunda trafik kontrollü şekilde akışına döndü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.