Kocaeli'deki bir lisede öğretmenin ameliyat parasını öğrencilerden zorla topladığı iddia edildi

Şikayet ilan platformu şikayetvar.com'da yer alan ilana göre bir vatandaş Gebze'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Lisesi'nde kayıt ücreti, turnike ücreti ve deneme sınavı ücreti gibi sebeplerle toplamda 2 bin TL para toplandığını iddia etti.

Kocaeli’de yayın yapan Barış Gazetesi’nin şikayetvar.com'daki ilan üzerinden öne sürdüğü iddiaya göre Enes isimli vatandaş aynı zamanda okul kantinindeki yemeklerden, kıl, küf ve böcek gibi şeylerin çıktığını, bu sebeple de birçok öğrencinin kantin yemeklerinden zehirlendiğini ifade etti.

Şikayette en dikkat çeken iddia ise bazı öğretmenlerin ameliyat parası gibi kişisel nedenlerle de öğrencilerden zorla para toplatıldığını iddia etmesi oldu.

"Kayıt işlemi gerçekleştirilmiyor"

Şikayette şu ifadeler yer aldı:

"Kocaeli Gebze Fatih Sultan Mehmet Lisesi’nde uzun süredir ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Okul yönetimi tarafından kayıt için 700 TL, turnike için 1000 TL ve zorunlu deneme sınavları için 300 TL gibi çeşitli adlar altında öğrencilerden zorla para toplanmaktadır. Parayı kendi rızamızla verdiğimize dair belge imzalatılıyor, ancak ödeme yapılmazsa kayıt işlemi gerçekleştirilmiyor. Ayrıca bazı öğretmenler, ameliyat parası gibi kişisel nedenlerle de öğrencilerden zorla para toplamaktadır.

Çok sayıda öğrenci zehirlendi

Kantin yemekleri hijyenik olmayan koşullarda hazırlanıyor; yiyeceklerin içinden kıl, böcek, yosun ve küf çıkıyor. Bir keresinde bu nedenle çok sayıda öğrenci zehirlenmişti. Kantinde çalışan erkek görevliler bone ve eldiven takmıyor, yiyeceklere çıplak elle temas ediyorlar. Ayrıca müfettişler geldiğinde, mutfaktaki küflü ve yerde duran ekmekleri saklayıp sadece o zaman bone, maske ve eldiven takıyorlar.

"Öğretmenler, öğrencilere küfür ediliyor"

Okulda güvenlik önlemleri yetersiz; turnikeler güvenlik amacıyla kurulduğu söyleniyor fakat asıl amaç para toplamak gibi görünüyor. Okul çıkışında öğrenciler açıkça sigara içiyor, buna herhangi bir müdahale edilmiyor. Öğretmenler tarafından öğrencilere sık sık küfür ediliyor ve özellikle tesettürlü öğrenciler bazı öğretmenler tarafından kötü muameleye maruz kalıyor. Tüm bu olumsuzlukların belgelenmemesi için de sabahları öğrencilerin telefonları toplanıp çıkışta geri veriliyor.

"İade talep ediliyor"

Bu sorunların tüm okul genelinde yaşandığını belirtmek isterim. Okulda yaşanan bu usulsüzlüklerin ve kötü muamelenin denetlenmesini, ilgili öğretmenler hakkında işlem yapılmasını ve haksız yere alınan paraların iadesini talep ediyorum."