Kocaeli'deki orman yangınında kritik gelişme: 2 şüpheli tutuklandı!

Kocaeli'de 16 dönümlük alanın küle döndüğü yangına neden oldukları belirlenen 2 kişi tutuklandı. Yangında bir ev de tamamen yandı.

İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde 24 Ağustos'ta çıkan ve 16 dönümlük ağaçlık alanı küle çeviren yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 102 personel, 26 arazöz, 5 tanker ve 2 helikopterin yoğun müdahalesi sonucu 2 saatte kontrol altına alınmıştı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, sağlık ve polisin koordinesiyle yürütülen çalışmalar sonucunda yangının büyümesi engellenmişti. Tutuklanan şüphelilerin, yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle cezai işleme tabi tutulduğu öğrenildi.

Yangında yaklaşık 16 dönüm ağaçlık ve makilik alan yandı

Yangında yaralanan olmazken, T.A.’ya ait ev ise kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında işte olduğu öğrenilen ve geri döndüğünde evinin yandığını gören T.A., Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi’ne yerleştirildi.

Yangında yaklaşık 16 dönüm ağaçlık ve makilik alan yandı. Kullanılamaz hale gelen evin alt kısmındaki hurda ve lastiklerin yakıldığı, kontrolden çıkan alevlerin ağaçlık ve makilik alana sirayet ettiği ortaya çıktı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yangına ilişkin S.S. ve G.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

