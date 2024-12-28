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Kocaeli'nde apartmanda patlama: 10 yaralı! Validen açıklama geldi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 10 kişi yaralandı. Yangın nedeniyle apartmanda hasar meydana geldi.

Haber Merkezi
AA
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Kocaeli'nde apartmanda patlama: 10 yaralı! Validen açıklama geldi
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Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

Patlama sonrası dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, apartmandaki bazı evlerde de hasar meydana geldi.

Validen açıklama: Doğal gaz kaynaklı yangın meydana geldiğini düşünüyoruz

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, "Darıca ilçesinde doğal gaz kaynaklı yangın meydana geldiğini düşünüyoruz. İlk belirlemelere göre 10 yaralımız var. Ekiplerimizin müdahalesi sürüyor." açıklamasında bulundu.

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