Kocaeli'nde Atatürk'ün ölüm yıldönümü için dua okutulacak

Kocaeli'nde Müftü Mehmet Sönmezoğlu’nun imzasını taşıyan resmi yazıyla ilçe müftülüklerine gönderilen talimatta, “10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 12.30’da tüm camilerimizde Mevlid-i Şerif okutulması hususunda, bilgi ve gereğini rica ederim” ifadelerine yer verildi.

Mevlid programlarında, Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna yaşamını yitiren şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak, dualar okunacak.