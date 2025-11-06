Kocaeli'nde Atatürk'ün ölüm yıldönümü için dua okutulacak
Kocaeli Müftülüğü, Atatürk’ün vefatının 87. yılı dolayısıyla 10 Kasım 2025 Pazartesi günü kent genelindeki tüm camilerde Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu. Program, saat 12:30’da eş zamanlı olarak başlayacak.
Kocaeli'nde Müftü Mehmet Sönmezoğlu’nun imzasını taşıyan resmi yazıyla ilçe müftülüklerine gönderilen talimatta, “10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 12.30’da tüm camilerimizde Mevlid-i Şerif okutulması hususunda, bilgi ve gereğini rica ederim” ifadelerine yer verildi.
Mevlid programlarında, Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna yaşamını yitiren şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak, dualar okunacak.