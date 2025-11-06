  1. Ekonomim
Kocaeli Müftülüğü, Atatürk’ün vefatının 87. yılı dolayısıyla 10 Kasım 2025 Pazartesi günü kent genelindeki tüm camilerde Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu. Program, saat 12:30’da eş zamanlı olarak başlayacak.

Kocaeli'nde Atatürk'ün ölüm yıldönümü için dua okutulacak
Kocaeli'nde Müftü Mehmet Sönmezoğlu’nun imzasını taşıyan resmi yazıyla ilçe müftülüklerine gönderilen talimatta, “10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 12.30’da tüm camilerimizde Mevlid-i Şerif okutulması hususunda, bilgi ve gereğini rica ederim” ifadelerine yer verildi.

Mevlid programlarında, Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna yaşamını yitiren şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak, dualar okunacak.

