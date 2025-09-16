Kocaeli'nde çocuklarının yanında babalarına tokat atan sürücü tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran baba Ö.K.'ye, çocuklarının gözü önünde tokat atan cip sürücüsü Ozan Canyürek'in sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandığını duyurdu.

Olay sırasında yanında bulunan sürücünün 17 yaşındaki kardeşi C.C. hakkında konutu terk etmeme kararı alındı.

Bakan Tunç yaptığı açıklamada, "Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili, ‘Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçlarından gözaltına alınan; şüpheli sürücü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz.



Ne oldu?

Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba Ö.K., süratli şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı.

Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti. Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı. İsminin Ozan Canyürek (33) olduğu öğrenilen sürücü ile 17 yaşındaki kardeşi C.C., polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

Olaya ilişkin ifadesi Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan sürücü ile kardeşi C.C. Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Sürücü Canyürek sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanırken sürücünün 17 yaşındaki kardeşi C.C. hakkında konutu terk etmeme kararı alındı.