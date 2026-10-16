Kocaeli'de sele kapılan eski muhtarın cansız bedeni İzmit Körfezi'nde bulundu
İstanbul'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükselirken bir acı haber de Kocaeli'den Başiskele ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli’nin cansız bedeni İzmit Körfezi’nin Yarımca açıklarında denizden çıkarıldı.
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Eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli'nin sel sularına kapılarak dereden denize sürüklendiği üzerinde durululuyor.
Deniz polisi ekipleri tarafından Mustafa Gedikli’nin cansız bedeni morga kaldırıldı.