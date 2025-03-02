Kocaeli'nde yer altından yine gaz çıktı! Ekipler harekete geçti: Numune alındı

Kartepe'de 17 Şubat'ta saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi. Ekipler şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. 18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesiyle alevleri söndürürken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı. Numune alınmasının ardından itfaiye ekipleri, yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirdi.

500 metre mesafede yine gaz çıktı

17 Şubat tarihinde çıkan yangın 13 gündür devam ederken, bugün de Dumlupınar Mahallesi D-100 karayolu yanı Millet Caddesi'nde bir gaz kaçağı daha meydana geldi. Bölgede sondaj çalışması yapılırken zeminin 45 metre altına inildiğinde henüz cinsi bilinmeyen bir gaz açığa çıktı. Bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede inceleme yaparken, gaz kontrollü şekilde yakıldı.