  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kocaeli’ndeki kozmetik fabrika yangını faciası: Ölü sayısı yükseldi
Takip Et

Kocaeli’ndeki kozmetik fabrika yangını faciası: Ölü sayısı yükseldi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında yangında ölü sayısı 7’ye yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kocaeli’ndeki kozmetik fabrika yangını faciası: Ölü sayısı yükseldi
Takip Et

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki fabrikada 8 Kasım'da meydana gelen yangının ardından ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldız'ın hayatını kaybetmesiyle yangında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Ne olmuştu?

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahibi K.O'nun da bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

Gündem
ABB’den 100'üncü Yıl Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı hakkındaki iddialara açıklama
ABB’den 100'üncü Yıl Şükran Anıtı ve Şehitler Anıtı hakkındaki iddialara açıklama
Mor ve yeşil ışıklar Fethiyelileri hayrete düşürdü! Kuzey ışıkları mı?
Mor ve yeşil ışıklar Fethiyelileri hayrete düşürdü! Kuzey ışıkları mı?
MHP liderinden "beni Bahçeli’ye götürün" diyen şehit babasına telefon
MHP liderinden "beni Bahçeli’ye götürün" diyen şehit babasına telefon
TELE2 Haber yayın hayatına başladı
TELE2 Haber yayın hayatına başladı
Kızı, Muazzez Abacı’nın ölüm nedenini açıkladı
Kızı, Muazzez Abacı’nın ölüm nedenini açıkladı
Kavak Belediyesi'nin makam aracına haciz ve yakalama kararı
Kavak Belediyesi'nin makam aracına haciz ve yakalama kararı