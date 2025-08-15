  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde orman yangını: 1 mahalle tahliye edildi
Takip Et

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde orman yangını: 1 mahalle tahliye edildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken, 1 mahallede tedbir amaçlı tahliye çalışması başlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde orman yangını: 1 mahalle tahliye edildi
Takip Et

Suludere Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın mahalline gelerek çalışmaları takip eden Vali İlhami Aktaş, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini söyledi.

Yangının çıktığı yerde rüzgarın etkili olduğunu belirten Aktaş, bölgedeki vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

1 mahalle tahliye edildi

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Akçat Mahallesi'nde tedbir amaçlı tahliye çalışması başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karamürsel'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için canla başla çalışıyor. Yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, alevlere karşı mücadele eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gündem
Murat Ongun’dan gözaltına alınan bacanağı İbrahim Can Yaman hakkında açıklama
Murat Ongun’dan gözaltına alınan bacanağı İbrahim Can Yaman hakkında açıklama
Bodrum'da milyon dolarlık motoryatta yangın
Bodrum'da milyon dolarlık motoryatta yangın
Eski Muğla Milletvekili Ali Boğa geçirdiği kazada hayatını kaybetti
AK Parti eski Muğla Milletvekili geçirdiği kazada hayatını kaybetti
CHP'li Erhan Adem'den TMO’ya "mısır alım fiyatı" tepkisi: Çiftçimizin alın terinin gerçek karşılığı verilmelidir
CHP'li Erhan Adem'den TMO’ya "mısır alım fiyatı" tepkisi
MHP'li Feti Yıldız: Hukukun uygulanma şekli yazılmasından önemlidir
MHP'li Feti Yıldız: Hukukun uygulanma şekli yazılmasından önemlidir
Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu