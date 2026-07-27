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Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı, CHP’den istifa etti

CHP'de yaşanan yönetim değişikliğinin ardından, parti yönetimi ve üyelerin istifasının ardından bugün Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı da CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Aydın’da CHP’den istifa edip yeni partiye katıldığını duyuran ilk belediye başkanı Özgür Arıcı oldu.

Haber Merkezi
İHA
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Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı, CHP’den istifa etti
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Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, CHP üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Arıcı'nın paylaşımındaki "Seçilmiş Belediye Başkanıyım, atanmışlarla yol yürümem!" ifadelerini paylaşarak CHP üyeliğini sonlandığının belgesini de paylaştı.

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