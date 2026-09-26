Kocasinan'ın kurcusu Ali İhsan Alçı, hayatını kaybetti
Kayseri Kocasinan ilçesinin kurucu Belediye Başkanı Ali İhsan Alçı hayatını kaybetti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Kocasinan ilçesinin kurucu Belediye Başkanı, Ali İhsan Alçı hayatını kaybetti. Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören ve geçirdiği ameliyatın ardından yaşamını yitiren Alçı’nın vefat haberi, kamuoyunda üzüntüyle karşılandı.
Alçı’nın yarın toprağa verilmesi bekleniyor.