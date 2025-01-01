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Köfteci Yusuf 2025 hedefini açıkladı: Satışlarında dikkat çeken rakam

Domuz etki skandalıyla gündemden düşmeyen Köfteci Yusuf, satış rakamlarını paylaştı

Haber Merkezi
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Köfteci Yusuf 2025 hedefini açıkladı: Satışlarında dikkat çeken rakam
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarını ifşa eden listeye dahil olan Köfteci Yusuf, domuz eti iddialarıyla uzun süre gündem oldu. Bu iddialar, markanın etrafında büyük bir tartışma başlattı. Hükümetle yaşadığı gerilimlerin ardından, Köfteci Yusuf, 240 milyon sipariş alarak dikkat çekti. 2025 yılı için hedeflerini açıklayan firma, sipariş sayısını 400 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Köfteci Yusuf'un 2025 yılı hedefi 400 milyon

2025 yılına ilişkin hedeflerini açıklayan Köfteci Yusuf, sipariş sayısını 400 milyona çıkarmayı planlıyor. Hizmet kalitesi ve uygun fiyat anlayışını bir firma kültürü olarak benimseyen markanın tüm zorluklara rağmen büyümeye devam ettiği belirtildi.

 

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