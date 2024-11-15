Köfteci Yusuf domuz eti iddialarını reddetmişti: Bakan Yumaklı'dan açıklama geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı özel bir kanalda katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı taklit ve tağşiş tespit edilen gıdalara yönelik çalışmalara dikkat çekerek "Bugüne kadar 1.1 milyon denetim yapıldı" dedi.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

Bakan Yumaklı, vatandaşların bildirimlerinin değerlendirileceğini belirterek, “En büyük denetçimiz vatandaşın kendisidir. Bu konuda bize gelen her türlü bildirimi titizlikle inceleyeceğiz” dedi.

Denetim süreçlerinde yeni bir yönteme geçileceğini ifade eden Yumaklı, artık yalnızca firmaların uygunsuzluklarının liste halinde açıklanmayacağını belirtti. “Denetim-analiz-tespit şeklinde bir süreç uygulayacağız ve uygunsuz durumları doğrudan vatandaşa bildireceğiz” diyen Bakan, şeffaf ve etkin bir denetim mekanizmasıyla vatandaşların sağlığını korumayı amaçladıklarını vurguladı.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit ve tağşiş ürünlere yönelik denetim süreciyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Bakan Yumaklı, “Biz vatandaşımız adına firmaları denetleriz, yargı da bizi denetler. Süreç bizim için tamamlanmıştır. En büyük denetçimiz vatandaşımızdır” diyerek, denetim mekanizmasının şeffaf bir şekilde işlediğini belirtti.

Bazı firmaların uygunsuzluklarının geç ya da erken listelenmesine dair yapılan eleştirilere değinen Bakan, “Süreç tamamlanmadan listeye eklenmedi diye bakanlık kolluyor denildi, süreç tamamlanınca listeye eklendi bu sefer de bilerek konuldu dendi. En doğru bilgi, bizim vereceğimiz bilgidir” ifadelerini kullandı. Yumaklı, denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü ve kamuoyuna güvenilir bilgi sunmaya devam edeceklerini vurguladı.