Köfteci Yusuf’ta 150 bin müşteri ve 13 bin çalışanın verileri sızdı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Türkiye genelinde faaliyet gösteren Köfteci Yusuf restoran zincirine ilişkin ciddi bir kişisel veri ihlali tespit edildiğini açıkladı. Kurumun yaptığı duyuruda, şirketin bilgi sistemlerine yetkisiz erişim gerçekleştirildiği ve bu erişim sonucunda hem müşterilere hem de çalışanlara ait kişisel verilerin ifşa olduğu bildirildi.

İnceleme başlatıldı

KVKK, olayın ardından inceleme sürecinin başlatıldığını ve veri güvenliğinden etkilenen kişilerin bilgilendirilmesi gerektiğini bildirdi. İhlalin kapsamının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Açıklamaya göre, yetkisiz erişim sonucunda müşterilere ait ad ve soyad, adres, telefon numarası ile sipariş kayıtları gibi veriler dışarı sızdı. Kurum, bu bilgilerin korunmasına yönelik gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

Çalışan verileri de sızdı

İhlal kapsamında, yaklaşık 13 bin çalışana ait kimlik, iletişim ve özlük dosyalarında yer alan bilgilerin de açığa çıktığı kaydedildi. KVKK, süreçle ilgili hukuki ve idari değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi.