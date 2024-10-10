Köfteci Yusuf'ta domuz eti skandalı sonrası gözler McDonald's ve Burger King'de

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla Köfteci Yusuf'taki bazı ürünlerde domuz eti kullanıldığı resmen duyuruldu. Bu açıklamanın ardından sosyal medya adeta ayağa kalktı. Kullanıcılar, McDonald's ve Burger King gibi diğer büyük fast food zincirlerini de gündeme getirerek, bu markaların denetim raporlarının açıklanmasını talep etti.

Vatandaşlar sosyal medyada isyan etti

Köfteci Yusuf'taki köfte ve dönerden alınan numunelerde domuz eti tespit edildiğinin açıklanmasının ardından vatandaşlar sosyal medyada firmaya isyan etti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı McDonald's ve Burger King'in de teftiş edilerek raporların halk ile paylaşılması gerektiğini savundu. Firmalara artık güvenlerinin kalmadığını belirten vatandaşlar, McDonald's ve Burger King için bakanlığa çağrıda bulundu.