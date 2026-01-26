Kokain testi pozitif çıkmıştı: Timur Savcı'nın adı, TRT dizisinden çıkarıldı

TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından Timur Savcı hakkında, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra, cep telefonuna el konulmuş ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Savcı'nın yapımcısı olduğu dizilerden Teşikat'ta dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

TRT 1'de ekranlara gelen dizinin jeneriğinden Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın isimleri ve TimsBi logosu çıkarıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre jenerikte TimsBi yerine Double Click adlı yeni bir şirket yer alacak. Faturalandırma da bu şirket üzerinden yapılacak.

Saçında kokain tespit edilmişti

Öte yandan Adli Tıp Kurumu sonuçları açıklanmış ve Timur Savcı'nın saçından alınan örneklerde "kokain" kullandığı tespit edilmişti.