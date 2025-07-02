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Köklü sanayi kuruluşlarından BAGFAŞ'ın kurucusu Recep Gencer hayatını kaybetti

Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşlarından Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin (BAGFAŞ) kurucusu Bandırmalı sanayici Recep Gencer, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Köklü sanayi kuruluşlarından BAGFAŞ'ın kurucusu Recep Gencer hayatını kaybetti
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Türk sanayii için önemli bir isim olan ve yarım asırdır üretime devam eden BAGFAŞ kurucusu olan iş adamı Recep Gencer, hayatını kaybetti.

1932 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi'nde dünyaya gelen Recep Gencer, kimya alanındaki eğitiminin ardından 1960'lı yıllarda sanayi hayatına adım attı.

1968 yılında temelleri atılan ve 1970'li yıllarda üretime başlayan BAGFAŞ'ın kurucu ismi olan Gencer, uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi. Türk sanayisine ve gübre sektörüne önemli katkılar sağlayan Recep Gencer'in vefatı, Bandırma'da ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi, 3 Temmuz Perşembe günü Bandırma'daki BAGFAŞ Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Edincik Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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