Köln'de TELE1 ve Merdan Yanardağ'a destek eylemi

Almanya'nın Köln kentinde Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tutuklandıktan sonra yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum atanan TELE1 televizyonu için bir dayanışma eylemi düzenlendi.

DW Türkçe'den Tuncay Yıldırım'ın aktardığı habere göre kent merkezinde tarihi Köln Katedrali'nin (DOM) önünde düzenlenen eylemde Türkçe ve Almanca yapılan konuşmalarda kanala kayyum atanması ve yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ın "casusluk" suçlamasıyla tutuklanması kınandı.

"Basın kuruluşlarına kayyum atanmasına asla seyirci kalınamaz"

"Avrupa TELE1 ve Merdan Yanardağ Dayanışma Platformu" tarafından düzenlenen etkinlikte okunan basın açıklamasında, "Hiçbir hukuki gerekçesi olmadığı halde, basın emekçilerinin yıllar boyunca büyük emeklerle var ettiği basın kuruluşlarına kayyum atanmasına asla seyirci kalınamaz" denildi.

Platform adına basın açıklamasını paylaşan gazeteci Mehmet Tanlı şunları söyledi:

"Gençliğinden bu yana demokrasi, özgürlük ve sosyalizm mücadelesinde büyük bedeller ödeyen ve toplumumuz içerisinde saygın bir yeri olan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın casusluk suçlamasıyla tutuklanmasını kabul etmiyoruz."

"Gazeteci tutuklayarak mı AB'ye gireceksiniz?"

Almanya Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Recai Aksu da konuşmasında Merdan Yanardağ'ın derhal serbest bırakılmasını istedi.

Kanal çalışanlarının toplu istifasıyla birlikte kendisinin de uzun süredir yürüttüğü TELE1 Almanya Temsilciliği görevinden istifa ettiğini belirten Aksu, "Biz TELE1 ve Merdan Yanardağ'ı asla yalnız bırakmayacağız. Sizler de yalnız bırakmayın" dedi.

Eylemlerini Almanya ve Avrupa genelinde sürdüreceklerini ifade eden Aksu, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olacağını söylüyorlar, kanallara çökerek, gazetecileri hapse atarak mı AB'ye gireceksiniz?" diye konuştu.

Yoğun yağmur altında gerçekleşen etkinlikte katılımcılar çadıra kurulan kürsüde tepkilerini ve görüşlerini dile getirdiler.

Ne oldu?

Cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu ile seçim kampanyası direktörü Necati Özkan hakkında "casusluk" soruşturması başlatılmış, aynı soruşturma kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da 24 Ekim'de gözaltına alınmıştı. Savcılık sorgularının ardından mahkeme, İmamoğlu ve Özkan'ın yanı sıra Yanardağ'ın da "casusluk" suçlamasıyla tutuklanmasına hükmetmişti.

Yanardağ'ın casuslukla suçlanmasının hemen ardından, yöneticiliğini yaptığı kanala Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum atanmıştı.

Kanalın çok sayıda çalışanı 23 Ekim Perşembe günü ortak bir açıklama yaparak, istifa ettiklerini duyurmuştu.