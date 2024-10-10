“Kolona demir koy” diyen denetçileri dövüldüğü Türkiye nasıl depreme hazırlanacak?

Hüseyin GÖKÇE

Deprem kuşağında olan Türkiye’de henüz 6 Şubat depreminin yaraları tam olarak sarılmamışken, yeni binaların depreme karşı dayanıklı olması için görev yapan mühendislere yapılan saldırılar kesilmiyor. Hatta bu saldırıların, ‘kolona demir koy’ denildiği için bile yapıldığı öne sürülüyor. Yapı denetçilere yönelik son olarak 20 Eylül’de Tekirdağ’da yapılan saldırı bardağı taşırdı. Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği çatısı altında toplanan yapı denetçileri, bugün Türkiye genelinde iş bırakma kararı aldılar. Tekirdağ’daki denetçiler ise bugünden itibaren 3 gün boyunca denetim yapmayacaklar.

Gelişmeleri EKONOMİ’ye değerlendiren Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Başkanı Nazmi Şahin, 6 Şubat depreminden bile ders alınamadığını belirtirken, Uşak, Aydın, Adana ve Tekirdağ’da meslektaşlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi.

İnşaatlarda denetimle görevli mühendislerin, kolonlara demir konulmasını isterken bile saldırıya uğradıklarının altını çizen Şahin, “Müteahhitler de bu işlerden ders almamışlar, mühendisin dediğini değil ustanın dediğini yapıyor, kolona demir koymuyorlar” serzenişinde bulundu.

Mühendislerin işin deprem yönetmeliğine uygun yapılması için çalıştıklarının altını çizen Şahin, bazı alanlarda sözlerinin dinlenmediği gibi saldırıya da uğradıklarını vurguladı ve “Son yaşanan deprem felaketinde bir tane usta bile sorumlu tutulmadı. Kontrol edenlere müdahale ediliyor ama uygulama yapan kişilere dokunmuyorlar, sorumlu tutulmuyorlar” dedi.

Türkiye’de sistemin sadece mühendisler ve yapı denetim üzerinden terbiye edilemeyeceğine değinen Şahin, inşaatın; müteahhit, ustalar ve denetçilerle bir bütün olduğuna vurgu yaptı.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Şahin, yapı denetimin amacının 4708 sayılı kanunda açıklandığı gibi can ve mal güvenliğini temin etmek olduğunu kaydederek, “Yapı denetim firmaları, tüm ülke olarak yaşadığımız acıların tekrarlanmaması ve insanların evlerinde güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için fedakar bir şekilde hizmet vermektedir” değerlendirmesinde bulundu.