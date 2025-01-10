  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kombi bakımı bahanesiyle 1,5 milyon lira dolandırdılar! 26 ilde 150 kişi tuzağa düştü
Takip Et

Kombi bakımı bahanesiyle 1,5 milyon lira dolandırdılar! 26 ilde 150 kişi tuzağa düştü

‘Kombi bakımı kampanyası’ bahanesiyle 26 ilde 150'ye yakın kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Kırşehir'de gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kombi bakımı bahanesiyle 1,5 milyon lira dolandırdılar! 26 ilde 150 kişi tuzağa düştü
Takip Et

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla kendilerine ulaşarak "Kombi bakımı kampanyası" yaptıklarını belirten kişilerce dolandırıldıklarını iddia eden 3 mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlattı.

 Sahte fatura düzenleyip para aldılar

Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu dolandırıcıların Türkiye genelinde faaliyet gösterdiklerini, iller arasında sürekli hareket halinde bulunduklarını, aradıkları vatandaşları ikna ettiklerini, inandırıcı olması için yetkili servis kıyafetleri kullandıklarını, bakım için ikamete geldiklerinde ise farklı arızalar göstererek tamirat ve parça değişimi bahanesiyle sahte fatura düzenleyip yüksek miktarda para aldıklarını tespit etti.

Bir vatandaşı dolandırmak üzereyken suçüstü yakalandılar

Kimlikleri belirlenen şüphelileri takip eden polisler, L.D. ve D.A'yı servis yeleği, alet çantaları ile kent merkezinde bir vatandaşı dolandırmak üzereyken suçüstü yakaladı. Bu kişilerle bağlantılı oldukları tespit edilen Y.V. ve M.G. de bir araçla kentten kaçmaya çalışırken kovalamacayla Kervansaray Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri Kırşehir Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

110'dan fazla suç kayıtları çıktı

Zanlıların Kırşehir'in yanı sıra daha önce Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Karabük, Aydın, Afyonkarahisar, Sinop, Amasya, Bartın, Kırıkkale, Çanakkale, Antalya, Manisa, Denizli, Burdur, Kütahya, Balıkesir, Isparta, Uşak, Muğla, Aksaray, Bilecik, Giresun ve Çankırı olmak üzere 26 ilde çok sayıda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri, 1,5 milyon liranın üzerinde gelir elde ettiklerini belirledi.

Şüphelilerin 110'dan fazla suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şam'daki Emevi Camisi'nde izdiham! Ölü ve yaralılar varŞam'daki Emevi Camisi'nde izdiham! Ölü ve yaralılar varDünya
DEM Parti'nin Demirtaş ve Yüksekdağ ziyaretinin saati netleştiDEM Parti'nin Demirtaş ve Yüksekdağ ziyaretinin saati netleştiGündem
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor
Hrant Dink davasında Ogün Samast'a zaman aşımı kararı!
Hrant Dink davasında Ogün Samast'a zaman aşımı kararı!
DEM Parti'nin Demirtaş ve Yüksekdağ ziyaretinin saati netleşti
DEM Parti'nin Demirtaş ve Yüksekdağ ziyaretinin saati netleşti
Ekrem İmamoğlu duyurdu: Şam ziyareti iptal edildi
İmamoğlu duyurdu: Şam ziyareti iptal edildi
SON DAKİKA: Ünlülerin menajeri Ayşe Barım'a soruşturma
Ünlülerin menajeri Ayşe Barım'a soruşturma
Roketsan mühendisinin şüpheli ölümü: Sır istediler vermedi, infaz edildi
Roketsan mühendisinin şüpheli ölümü: Sır istediler vermedi, infaz edildi