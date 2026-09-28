Komedyen Deniz Göktaş bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak

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Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda yaklaşık üç aydır tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş'ın yargılanmasına bugün başlanıyor.

Davanın ilk duruşması İstanbul 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İlk duruşmada Deniz Göktaş'ın suçlamalara karşı savunma yapması bekleniyor. Savunmanın ardından ise mahkeme 3 Temmuz'dan bu yana cezaevinde olan Göktaş'ın tutukluluk durumunu değerlendirecek.

Deniz Göktaş, "Ölü Deniz" adlı gösterisinin YouTube'da yayımlanmasının ardından hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle 2 Temmuz'da tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve bir gün sonra çıkarıldığı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde tutuklanmıştı.

Göktaş'ın ilk tutuklama kararı "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddialarıyla verildi. Tutuklanmasının ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

Daha sonra İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi, 28 Ağustos'ta Göktaş'ın tahliyesine karar verdi. Ancak Göktaş cezaevinden çıkamadan bu kez aynı gösterideki başka bir bölüm nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" iddiasıyla yeniden tutuklandı. Savcılığın itirazı üzerine tahliye kararı İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Göktaş'ın üç ayrı suçtan 2 yıl 7 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, gösteri hakkında 500'ü aşkın CİMER başvurusu yapıldığı belirtildi. Savcılık, sözlerin toplumun geniş kesimlerinde infial uyandırmaya elverişli olduğunu ve kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturduğunu savundu.

Deniz Göktaş savcılık ifadesinde ne demişti?

Göktaş, savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Göktaş, gösterinin metnini kendisinin yazdığını ve YouTube hesabındaki paylaşımı da kendisinin yaptığını kabul etti. Ancak sözlerinin suç oluşturduğu iddiasını reddetti. YouTube üzerinden 24 Haziran'da paylaşılan "Ölü Deniz" adlı videoya Türkiye'de erişim engeli de getirilmişti.