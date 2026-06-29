Komedyen Deniz Göktaş'a "dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma açıldı

İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisini YouTube hesabından paylaştıktan sonra eleştirilen komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

Sözcü Gazetesi'nden Mustafa Balcı, Halk TV'den İsmail Saymaz ve Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın aktardığına göre Göktaş hakkında "dini değerleri aşağılama" suçlaması ile soruşturma açıldı.

"Yurt dışına kaçtığı" iddiasına yanıt

Göktaş'ın "yurt dışına kaçtığı" da iddia edilmiş, Göktaş ise tatile gittiğini ve döneceğini belirterek şunları söylemişti:

"Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :) Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor."