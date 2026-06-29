Komedyen Deniz Göktaş'tan "yurt dışına kaçtı" iddiasına yanıt: Uzun yıllar ülkede olacağım

Harbiye'de sahnelediği "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinin ardından eleştirilerin hedefinde olan komedyen Deniz Göktaş, hakkında ortaya atılan "yurt dışına kaçtı" iddiasına yanıt verdi.

Politik mizahı nedeniyle son günlerde tartışmaların odağında yer alan Göktaş'ın yurt dışına gittiği ve "kaçtığı" öne sürüldü.

İddiaya sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımla yanıt veren Göktaş, yurt dışı seyahatinin önceden planlanmış bir tatil olduğunu belirtti.

Yurt dışında bulunmasını "istihbarat haberi gibi" paylaşanlara tepki gösteren Göktaş, "22 Haziran'da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler. Uzun yıllar ülkede olacağım" ifadelerini kullandı.

"Üç tişörtle tatile geldim"

Göktaş ayrıca, "bir durum" yaşanması halinde ilk uçakla Türkiye'ye döneceğini söyledi.

Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :)

Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor."