Komedyen Egemen Şimşek "Halkı kin ve tahrik" suçundan tutuklandı
Komedyen Egemen Şimşek, bir gösteri sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle polis ekiplerince gözaltına alındı. Şimşek, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan tutuklandı.
Komedyen Egemen Şimşek'in bir gösterisinde kullandığı ifadeler sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medyada gündem olan kesit üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Tutuklandı
Kimliği tespit edilen şüpheli 49 yaşındaki Egemen Şimşek polislerce gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan tutuklandı.