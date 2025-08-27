Komedyen Kaan Sezyum taciz iddialarını kabul etti, özür diledi

Sanat camiası, peş peşe gelen taciz ifşaları ve iddialarıyla çalkalanıyor. Fotoğrafçılardan başlayarak dizi ve film oyuncularına kadar yayılan iddialar, sektörde “susma” hareketinin fitilini ateşledi.

Komedyen Mesut Süre hakkındaki taciz iddialarının ardından bir taciz iddiası da Kaan Sezyum hakkında gündeme geldi.

Moda’da bir mekânda Kaan Sezyum ile karşılaştığını ve daha sonra evine gittiğini anlatan kadın, paylaşımında "Hiçbir şekilde cinsel yakınlık göstermedim ama evde üzerime atlayıp öpmeye çalıştı. Hemen itip "napıyosun be hayvan herif "gibi şeyler söyledim.Bana 'e niye geldin o zaman' gibi şeyler dedi. Apar topar evden çıktım" ifadelerine yer verdi.

İddiaları kabul etti, özür diledi

Sezyum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayı kabul ederek özür diledi. Sezyum "Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm. Olayın sonrasında, davranış bozukluklarımı gidermek ve bu tür rahatsızlıkları çevreme ve kendime yaşatmamak için psikolojik destek almaya başladım. (4 - 4.5 yıl oluyor) Karşı tarafın itirazı üzerine hemen durdum ve durumu yanlış anladığımı ifade ettim. Herhangi fiziksel bir zorlamada bulunmadım. Bu olayda, ortamı tamamen yanlış okudum ve yorumladım. Hareketlerimin sorumluluğu bana aittir. Geçmişe dönüp olanları değiştiremem, çok üzgünüm. Sadece gelecekte böyle korkunç bir deneyimi kimseye yaşatmayacağımın sözünü verebilirim. Beni seven ve sevmeyen herkesten tekrar özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaset ve şantaj mağduriyetinden yaptığı espri tepki çekmişti

Geçtiğimiz yıl oyuncu Gamze Özçelik’e tecavüzden suçlu bulunan eski milli basketbolcu Gökhan Demirkol ile Özçelik arasında geçen konuşma kayıtlarının haber görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Kaan Sezyum “-Hangi siteden şarkı indiriyorsun? #tbt #2005” ifadelerini kullanmıştı.

Tepki çeken paylaşımın ardından Sezyum özür dileyerek paylaşımı silmiş "Dün gece, arkasında yatan hikayeyi hatırlamadan düşüncesizce ve empati yoksunu bir şekilde paylaştığım görseller için öncelikle Gamze Özçelik ve herkesten özür dilerim. Çok üzgünüm." demişti.

Kaan Sezyum kimdir?

Kaan Sezyum, 24 Mart 1976 tarihinde İstanbul'un Heybeliada semtinde doğmuş, Türk komedyen, müzisyen, yazar ve radyo programcısıdır. Gerçek adı Çağatay Kaan Sezgin olan Sezyum, ilk ve ortaöğrenimini Heybeliada İlkokulu ve Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi'nde tamamlamıştır. Yükseköğrenimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde 9 yıl sürdürmüştür.

Lise yıllarında davul çalmaya başlayan Sezyum, üniversite döneminde müzikle olan ilgisini sürdürmüş ve Can Kozlu ile 2 yıl boyunca çalışmıştır. Aynı dönemde yazarlık kariyerine de adım atmış, Duygu Asena ile birlikte Negatif Dergisi'nde 2 yıl çalışmış, ardından Max Dergisi'nde yazarlık ve editörlük yapmıştır. Birçok dergi ve gazeteye yazılar yazan Sezyum, ixir.com'daki editörlüğü sırasında chivi.com'un yapımında da katkıda bulunmuştur. Tempo Dergisi'nde 290 hafta süresince "Gündem Light" adlı bölümü hazırlamıştır.

Müzik kariyerinde, bir dönem Siddhartha grubunun bateristliğini üstlenen Sezyum, ayrıca Rafineri reklam ajansında reklam yazarlığı yapmıştır. Radyo programcılığı alanında ise Dinamo FM ve Standart FM'de "Sevginin Gücü" adlı programı sunmuş, Radyo N'de Ayça Şen'in sabah programında 3 ay süreyle yardımcı olmuştur. Ayrıca, 1999 yılında kurduğu kişisel eğlence sayfası Sezyum.com dışında Penguen ve Radikal gibi yayınlarda da yazarlık yapmıştır.