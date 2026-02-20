Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden yoğun bakıma kaldırıldı

Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden'in beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Özden'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.

Paylaşımda, 78 yaşındaki Özden'in hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilerek sevenlerinden dua istendi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin."

Özellikle 'Seksenler' dizisindeki Muzaffer karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Özden, 'Türk Malı', 'Altın Kızlar', 'Tatlı Kaçıklar' gibi sevilen yapımlarda da yer aldı.

Sinema dünyasında da adından söz ettiren Özden, 'Oturak İmparatoru Recep' ve 'Tele Anahtar' gibi filmlerdeki performansıyla beğeni toplamıştı.