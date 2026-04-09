  3. Komedyen Tuba Ulu gözaltına alındı
Komedyen Tuba Ulu gözaltına alındı

Komedyen Tuba Ulu, tarihi milli manevi değerlere hakaret iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Haber Merkezi
Komedyen Tuba Ulu gözaltına alındı
Komedyen Tuba Ulu, tarihi milli manevi değerlere hakaret iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ulu hakkındaki soruşturmaya, bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman'ın, Hürrem Sultan ile olan evliliği hakkındaki ifadeleri gerekçe gösterildi. Komedyene, tarihi milli manevi değerlere hakaret suçlaması yöneltildi.

