  3. Komedyen Tuba Ulu için istenen ceza belli oldu
Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı şaka nedeniyle gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu hakkında iddianame hazırlandı.

Komedyen Tuba Ulu’nun sahne gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullandığı ifadeler yargıya taşındı. Daha önce gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ulu hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, komedyenin gösterisi sırasında kullandığı sözlerin suç unsuru taşıdığı belirtildi. Savcılık, Tuba Ulu hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla dava açtı.

Hazırlanan iddianamede, Ulu’nun sahnede Kanuni Sultan Süleyman’a yönelik kullandığı ifadelerin hakaret kapsamında değerlendirildiği ve dava açılması için yeterli delil bulunduğu kaydedildi. Savcılık, komedyen için 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

