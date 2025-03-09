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Komili'nin sahibi Japon devi Türkiye'den çekildi

Japon devi Daio Paper, beş yıl önce Ülker'den aldığı Komili'yi satıp Türkiye'den ayrıldı. Daio, Türkiye pazarındaki şirketini Evyap Holding’e sattı.

Haber Merkezi
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Komili'nin sahibi Japon devi Türkiye'den çekildi
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Japonya'nın önemli şirketlerinden biri olan Daio Paper, Türkiye'den ayrıldı.

Beş yıl önce Ülker Yıldız Holding'den Komili markasının da sahibi olan Özen Kişisel Bakım Ürünleri Üretimi A.Ş.'ni 26.4 milyon dolarlık anlaşmayla aldı.

Patronalar Dünyasının haberine göre Japon devi, Ukrayna Rusya savaşı, Türkiye'deki enflasyon ve rekabet ortamına dayanamayarak Türkiye'den çekildi.

Japon devi, Türkiye’deki tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu Elleair International Turkey'i Evyap Holding’e satma kararı aldı.

Daio Paper, Türkiye pazarına bebek bezi, hijyenik ped ve ıslak mendil gibi kişisel bakım ürünleri ile girmişti. Şirketin satışıyla birlikte, bu ürünlerin üretimi ve dağıtımı artık Evyap Holding tarafından yönetilecek.

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